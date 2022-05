Baugebiete in Rohrberg und Ahlum sind größte Ausgabeposten

Für den Rohrberger Spielplatz an der Walter-Tepelmann-Halle stehen im neuen Gemeindehaushalt noch knapp 2700 Euro Restmittel zur Verfügung.

Rohrberg (wmo) - 827.000 Euro will die Gemeinde Rohrberg in diesem Jahr in den Ortsteilen investieren. Das sieht der Haushalt für 2022 vor, den der Rat während seiner jüngsten Sitzung verabschiedete. Ein Großteil der vorgesehenen Mittel besteht allerdings aus Restgeldern des Vorjahres, da die entsprechenden Maßnahmen nicht angefangen beziehungsweise beendet werden konnten.