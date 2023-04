Klötze - Nachdem feststeht, dass die seit Wochen vermisste Kezhia H. nicht mehr am Leben ist – ihre Leiche wurde am 20. April im Landkreis Helmstedt gefunden – herrscht beim VfB Klötze große Trauer. Seit frühester Kindheit war sie dem Verein verbunden. Der VfB Klötze sagte am Wochenende sämtliche Spiele ab und errichtete auf dem Platz neben der Zinnberghalle eine Gedenkstätte für Kezhia. In den vergangenen Tagen wurden dort etliche Blumen und Kerzen niedergelegt. Sicher kein Trost, aber vielleicht eine kleine Ablenkung ist für den Verein, dass jetzt im Geschwister-Scholl-Stadion, nur wenige Meter von der Zinnberghalle entfernt, die Bauarbeiten für das seit Jahren erwünschte Mehrzweck- und Sozialgebäude begonnen haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.