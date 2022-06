Beetzendorf-Diesdorf: Auch bei Stromausfall heult es

Beetzendorf-Diesdorf - Wenn es brennt oder die Feuerwehrkameraden zu anderen Einsätzen gerufen werden, ist sie zu hören: die Sirene. Doch die einstmals verlässlichen Warnmelder sind in die Jahre gekommen, erfüllen die Anforderungen an einen modernen Katastrophenschutz kaum noch und fehlen in manchen Orten bereits ganz. Eine Umrüstung tut not und die hat die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf jetzt in Angriff genommen.