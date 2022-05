Eichenprozessionsspinner soll bekämpft werden Beetzendorf-Diesdorf: Mit Gift und Sauger gegen die Raupen

Der Eichenprozessionsspinner soll auch in diesem Jahr bekämpft werden. Bäume an mehreren Kreisstraßen in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sind für die Aktion vorgesehen.