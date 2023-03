Beetzendorf - Noch ist der Solarpark auf dem ehemaligen Raiffeisengelände in der Beetzendorfer Lindenstraße der einzige in der Gemeinde. Doch es liegen nach Aussagen von Bürgermeister Enrico Lehnemann bereits mehrere Anfragen von Investoren vor, die Photovoltaikanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen errichten wollen. Drohenden Wildwuchs will die Gemeinde mit einem eigenen Leitfaden verhindern, an dem sich die Bewerber orientieren müssen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.