Beetzendorfer Baugebiet: Erste „Häuser“ für Eidechse und Co.

Beetzendorf - Es tut sich etwas am zukünftigen Beetzendorfer Baugebiet Im Binnen. Zwar haben die Arbeiten zur Erschließung der eigentlichen Baufläche noch nicht begonnen, dafür aber war in den vergangenen Tagen ein Bagger am ehemaligen Lagerplatz hinter dem Friedhof in Aktion. Hier soll später ein Versickerungsbecken für die Straßenentwässerung des Baugebiets entstehen.