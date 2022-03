Beetzendorfer Baugebiet: Zauneidechsenkolonie erhält mehr Platz

Den Bebauungsplan für das neue Baugebiet im Binnen könnten die Beetzendorfer Gemeinderäte bereits während ihrer nächsten Sitzung Ende April beschließen. Doch vorher sind letzte Hürden zu beseitigen. So sind weitere Naturschutzmaßnahmen notwendig.

Am Westrand des künftigen Baugebiets Im Binnen wurden bereits Bäume als Windschutz gepflanzt. Nun sind weitere Maßnahmen nötig, um den Lebensraum von Zauneidechsen zu schützen.

Beetzendorf - Die Planungsphase für das Beetzendorfer Baugebiet im Binnen geht dem Ende entgegen. „Wir haben jetzt die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, von interessierten Bürgern und Behörden, erhalten“, erläuterte Planer Olaf König am Donnerstag im Rat. Einiges sei bereits eingearbeitet worden, über andere Anregungen müsse der Gemeinderat entscheiden. Am Ende stehe ein Satzungs- und Abwägungsbeschluss, der schon während der nächsten Sitzung am 21. April gefasst werden könnte.