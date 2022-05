Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten wollen mit der Jugend nach Lösungen suchen

In drei Vorstellungsrunden stellten sich die beiden Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten den Fragen der Einwohner. Dabei war die Verbesserung der Bedingungen für Kinder und Jugendliche in den Orten ein Hauptthema.

Vizebürgermeister Dietmar Sommer (Mitte) moderierte die drei Vorstellungsveranstaltungen, bei denen sich Nadina Sczyslewski und Enrico Lehnemann den Fragen der Bürger stellten. Am 6. März treten beide zur Beetzendorfer Bürgermeisterwahl an.

Beetzendorf/Mellin/Tangeln - Wie können die Bedingungen für die jüngere Generation verbessert werden? Dieses Thema zog sich immer wieder durch die drei Vorstellungsrunden, die die beiden Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten Enrico Lehnemann und Nadine Sczyslewski in Tangeln, Mellin und Beetzendorf absolvierten. So wurde etwa kritisiert, dass in Beetzendorf ein ordentlicher Spielplatz fehlt.