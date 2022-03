Beetzendorfer Fußballkinder blicken hinter die Kulissen

Gleich mehrere Geldgeber haben die Beetzendorfer Fußballkinder mit ihrer Aktion an Land gezogen und präsentieren stolz ihre neuen Trikots.

Beetzendorf (wmo) - Weil es angesichts des großen Zulaufs an passender Fußballkleidung für die zahlreichen Turniere mangelt, haben die Beetzendorfer Nachwuchskicker im vergangenen Jahr die Suche nach Sponsoren selbst in die Hand genommen. Die 30 Mädchen und Jungen malten Banner und Bilder, um auf sich aufmerksam zu machen und warben über Radio und Zeitung für ihr Anliegen. Und das brachte Erfolg: Mehrere Geldgeber haben sich gemeldet und den Fußballkindern nagelneue Fußball-Outfits finanziert, die sie jetzt in Empfang nehmen konnten.