Beetzendorfer Gymnasiasten packen 60 Kartons voller Hilfsgüter

Wenn es um Hilfe für im Altmarkkreis ankommenden ukrainische Flüchtlinge geht, stehen auch die Beetzendorfer Gymnasiasten nicht abseits. In einer spontanen Aktion sammelten sie Sachspenden. Knapp 60 volle Pakete kamen zusammen.

Knapp 60 Pakete mit Sachspenden für die ukrainischen Flüchtlinge im Altmarkkreis haben die Beetzendorfer Gymnasiasten gepackt. Am Donnerstag wurden sie von Mitarbeitern der Diakonie-Flüchtlingshilfe abgeholt.

Beetzendorf - Als in der vergangenen Woche klar wurde, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge auch im Altmarkkreis Salzwedel untergebracht werden und Hilfe dringend benötigt wird, gab es für die Beetzendorfer Gymnasiasten kein Halten mehr. „Wir wollten unbedingt etwas tun und die Menschen unterstützen“, erklärte Schülersprecherin Hanna Lehneke, die von mehreren ihrer Mitschüler darauf angesprochen wurde. Einfach nur Geld zu sammeln, war den Schülern allerdings zu wenig. Statt dessen wollten sie das zusammentragen, was die Flüchtlinge jetzt am nötigsten brauchen.