Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beetzendorf - „Damit habe ich nicht gerechnet“, zeigt sich Paula Rohrig noch immer überrascht und überwältigt zugleich über das, was ihr bei der erstmaligen Teilnahme am Landesschülerwettbewerb Latein gelungen ist. Von allen Teilnehmern, die ihren Wettbewerbsbeitrag an das ausrichtende Landesgymnasium Latina „August Hermann Francke“ in Halle eingereicht hatten, entschied sich die Jury für die Beetzendorfer Gymnasiastin als Gewinnerin des ersten Preises. „Das hat mich sehr gefreut und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich es geschafft habe“, meint die Lockstedterin.