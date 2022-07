Beetzendorfer Gymnasiums-Koordinatorin: „'Fridays for Future' muss im Kleinen beginnen“

Auch die Beetzendorfer Gymnasiasten haben sich am Frühjahrsputz in ihrem Schulort beteiligt. Eine Woche lang befreiten sie das Schulgelände und die beiden Parks vom Müll.

Das war die Ausbeute an einem einzigen der fünf Müllsammeltage der Gymnasiasten.

Beetzendorf (wmo) - Müllsammler, die sich am vergangenen Wochenende an der Säuberungsaktion der Initiative Gesunde Region Beetzendorf und des Vereins der Heimatfreunde beteiligt haben und im Park II sowie dem angrenzenden Gebiet unterwegs waren, haben sich gewundert: Es lag kaum Unrat links und rechts der Wege. Doch das ist weniger plötzlich einkehrender Vernunft bei manchen Zeitgenossen zu verdanken, sondern vielmehr dem Engagement der Beetzendorfer Gymnasiasten. Die waren in der gesamten Woche vor der Müllaktion im Ort im Einsatz.