Beetzendorfer Heimatfreunde: Vom Frühjahrsputz bis zum Adventsmarkt

Beetzendorf - An Ideen für Veranstaltungen und Aktionen mangelt es den Mitgliedern des Beetzendorfer Vereins der Heimatfreunde nicht. Doch in den vergangenen zwei Jahren wurden sie bei der Umsetzung durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Das soll in diesem Jahr anders werden. „Wir hoffen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch durchführen können“, meinte Vorsitzende Doris Tepelmann, die mit den Heimatfreunden im Gemeinderaum der katholischen Kirche über den Arbeitsplan für 2022 diskutierte.