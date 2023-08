Ferienwohnung geschaffen Beetzendorfer Heimatstube bietet drei Schlafgästen Platz

Beim Ausbau ihres Heimatstubenhauses in der Freistraße sind die Beetzendorfer Heimatfreunde in den vergangenen Monaten gut vorangekommen. Fertig ist jetzt auch die Ferienwohnung in der oberen Etage.