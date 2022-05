Elternvertreter sind entsetzt Beetzendorfer Hortneubau auf dem Bolzplatz ist wieder fraglich

Der Hortneubau auf dem Bolzplatz hinter dem Beetzendorfer Sekundarschulhof steht plötzlich wieder in Frage. Die VG will offenbar zurück zum Areal am Heizhaus als Standort, was die Eltern in Rage bringt.