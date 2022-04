Beetzendorfer Imkerverein: Günter Schröder gibt das Zepter ab

Nach elf Jahren an der Spitze des Imkervereins Eintracht 1886 Beetzendorf und Umgebung hat Günter Schröder sein Amt an seinen Nachfolger Matthias Baumann übergeben. Er hinterlässt ein gut bestelltes Feld. Der Verein ist mitgliederstark und für die Zukunft gut gerüstet.

Beetzendorf - Man kann durchaus von einer Ära sprechen, die am Sonnabend in der Jeggelebener Ausflugsgaststätte Feine Sache zu Ende ging. Elf Jahre lenkte der Apenburger Günter Schröder als Vorsitzender die Geschicke des Imkervereins Eintracht 1886 Beetzendorf und Umgebung. „Doch nun ist es Zeit, diese Aufgaben in andere Hände zu legen und mich in die zweite oder dritte Reihe zurückzuziehen“, verkündete der passionierte Imker. Es gehe darum, eine Veränderung und Verjüngung des Vorstands in die Wege zu leiten.