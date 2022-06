Beetzendorfer Interessentenfriedhof: Letzte Ruhestätte nicht nur für Auserwählte

Neben dem kommunalen Friedhof gibt es in Beetzendorf auch den Interessentenfriedhof am Audorfer Weg. Der Name klingt für viele auf dem ersten Blick nach einem Bestattungsort für einen auserwählten Kreis von Menschen. Doch die Anlage steht jedem offen.

Beetzendorf - Wenn vom Interessentenfriedhof am Audorfer Weg in Beetzendorf die Rede ist, haben viele Beetzendorfer sofort ein Bild vor Augen: Eine Friedhofsanlage, die nur ausgewählten Menschen, den sogenannten Interessenten, vorbehalten ist. „Das hat sich in den Köpfen festgesetzt und war ja ursprünglich auch mal so. Aber heute kann sich jeder hier beisetzen lassen“, erklärt Klaus Thiele. Der Beetzendorfer gehört dem Vorstand der Interessengemeinschaft an, die sich um den Friedhof kümmert.