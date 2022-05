Vitasprosse plant Erweiterung Beetzendorfer Manufaktur: Mehr Platz für vegane Biorohkost

Die Beetzendorfer Rohkostmanufaktur Vitasprosse will sich erweitern. Am Meisenweg, ganz in der Nähe des bisherigen Standorts, ist ein großer Betriebsneubau geplant.