Beetzendorfer Rat denkt über einen neuen Hort auf dem derzeitigen Bolzplatz nach

Die Diskussion über die Erweiterung des Hortes in Beetzendorf, die durch höhere Betreuungszahlen notwendig wird, geht weiter. Der Beetzendorfer Gemeinderat denkt laut über den Neubau eines Gebäudes nach, das an den Träger, die Verbandsgemeinde, vermietet werden könnte. Diese Variante soll ausgelotet werden.

Könnte auf dem Bolzplatz in Beetzendorf ein neuer Hort gebaut werden? Diese Idee hatten die Beetzendorfer Ratsleute.

Beetzendorf - „Eine Notlösung für den Hort ist keine Gute“, sagte Nadine Sczyslewski vom Elternkuratorium des Beetzendorfer Hortes, während der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung am Donnerstagabend in Beetzendorf. Sie fügte hinzu: „Wir kämpfen um eine Lösung für die Hortsituation, die für alle Seiten verträglich ist, aber auch in einem finanzierbaren Kostenrahmen.“

Bei den derzeitigen Diskussionen in den Gremien der Verbandsgemeinde, die Träger des Hortes sei, sehe sie ein großes Problem: Die anvisierten 120 Quadratmeter Betreuungsfläche seien ihrer Meinung nach zu wenig für die Zukunft.

Nicht optimal für die Kinder

Thorsten Massel, Vorsitzender der Fraktion Bürgerforum, verwies auf eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema. Er könne verstehen, dass die Verbandsgemeinde aus der Not heraus versuche, eine theoretische Lösung zu schaffen, die genehmigungsfähig sei. „Aber das ist nicht optimal für die Kinderbetreuung“, merkte er an. Auch wenn die Gemeinde nicht zuständig sei, so gehe es um Beetzendorf.

„Die Eltern wären mit einer Übergangslösung einverstanden“, ging er auf den Inhalt der Gespräche ein. Danach würde es aber darum gehen, eine wirkliche Lösung zu finden, die für die Zukunft gedacht sei. „In anderen Grundschulen sind wesentlich bessere Hortbedingungen vorhanden als bei uns“, fügte Thorsten Massel hinzu.

Zukunftsfähiger Standort zählt

Ratsherr Dirk Frenzel merkte an, dass die Kinder bei der Lösung im Bereich des Schornsteins in einem eingezäunten Bereich betreut würden. Ein Neubau im Bereich des Bolzplatzes wäre besser, weil dort mehr Platz sei. Kinder würden Bewegung brauchen. „Für eine gesunde Entwicklung der Kinder und für die gesunde Region Beetzendorf, die wir sein wollen, ist das ein absolutes Muss“, fügte er hinzu.

Ein vernünftiger Neubau an einem Standort, der alle Kinder aufnehmen könne, sei zukunftsfähig, meinte auch Ratsherr Enrico Lehnemann. Er brachte verschiedene Gedanken ins Spiel: dass die Gemeinde das Haus hinbaue oder dass sich die Eltern um die Finanzierung solch eines Neubaus bemühen.

Förderung muss dieses Jahr ausgegeben werden

„Die Verbandsgemeinde könnte das Hortgebäude ja mieten“, schlug Eva Stützel vor. „Wenn die Verbandsgemeinde nicht das Gebäude mieten will, dann haben wir es umsonst bauen lassen. Da sind Gespräche im Vorfeld wichtig“, gab Ratsherr Dietmar Sommer zu bedenken. Zudem drücke die Zeit. Denn es seien 120?000 Euro Förderung bewilligt. Das Geld müsse in diesem Jahr ausgegeben werden, nicht nur für den Bau, ergänzte Ratsherr Mario Rosenbaum. Auch die Betreuung müsse dann dort stattfinden.

Ratsmitglied Jürgen Benecke erinnert daran, dass der Beetzendorfer Rat lediglich beschlossen habe, den Schornstein abzureißen. Dafür sollen 60?000 Euro investiert werden. „Mehr geht uns das Thema nicht an“, fügte er hinzu.

Er kenne den Sachverhalt seit Jahren, sagte Ratsmitglied Rainer Klinzmann. Die angedachte Container-Lösung sei eine Zwischenlösung für ein paar Jahre. „Deshalb unterstütze ich die großzügige Lösung eines Neubaus, die wir als Gemeinde unterstützen sollten. Er finde es prima, dass junge Leute mit Kindern in die Großgemeinde ziehen würden. Deshalb sei eine Lösung für die Zukunft wichtig.

Dirk Frenzel regte an, so schnell wie möglich eine Bauausschuss- und eine Ratssitzung nur zum Thema Hort zu machen, um ausgiebig darüber diskutieren zu können. Das sei der Wunsch der Fraktionen Bürgerforum und Grüne Liste/SPD. Der Bürgermeister verwies darauf, dass der Bauausschuss nicht tagen müsse. Frühestmöglicher Termin für eine Ratssitzung sei der 10. Juni. Seines Wissens nach werde wohl am Tag zuvor der Verbandsgemeinderat tagen. „Dann könnten wir darauf reagieren“, schlug er vor und stieß auf Zustimmung.