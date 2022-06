Beetzendorfer suchen Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge

Beetzendorf - Mehr als 200.000 ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen in Deutschland angekommen, einige davon auch im Altmarkkreis. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Zahlen weiter steigen und die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchtenden Menschen auch in kleinere Gemeinden verteilt werden. In Beetzendorf will man darauf vorbereitet sein und sucht schon jetzt nach passendem Wohnraum, in dem die Ukrainer unterkommen können.