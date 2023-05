Rohrberg - Apenburg-Winterfeld und Beetzendorf haben ihn schon, jetzt will auch die Gemeinde Rohrberg die Bedingungen für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in einem Leitfaden festlegen. Dieser lässt zwar, wenn er in der jetzt im Rat vorgestellten Fassung beschlossen wird, Ausnahmen im Einzelfall jederzeit zu, legt aber strengere Maßstäbe an die Projekte als in anderen Gemeinden an.

