Bei den Klötzer Petrijüngern gibt es eine sehr große Nachfrage an Lehrgängen

Klötze - Einen wahren Boom erlebt gegenwärtig der Klötzer Angelverein Purnitzgrund. Denn zum ersten von zwei Vorbereitungskursen zur großen Fischereiprüfung am 26. März im Salzwedeler Landratsamt konnten die beiden Ausbilder Thomas Leopold und Andreas Behm am Sonnabend 28 Petrijünger begrüßen. „So viele Teilnehmer waren es in den zurückliegenden Jahren noch nie, im Vorjahr nicht einmal die Hälfte“, merkte Thomas Leopold an. Er ist nicht nur Ausbilder, sondern auch zweiter Vorsitzender des Klötzer Vereins.