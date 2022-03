Bei Minusgraden: Kleine Katze eingesperrt im Klötzer Wald „entsorgt“

Welch jammervolles Elend ein Spaziergänger im Klötzer Wald fand, schockiert. Dort hat jemand eine noch lebende Katze „entsorgt“ - in einem Korb, aus dem es kein Entrinnen gab.

Die kleine Katze ringt um ihr Leben. Vermutlich schon vor Tagen war sie, eingesperrt in einen Katzenkorb, einfach im Klötzer Wald ausgesetzt worden.

Klötze - Als sein Hund ihn während der Gassi-Runde zwischen Klötze und Jemmeritz am Dienstag plötzlich in den Wald führte, ahnte ein Klötzer nicht, was er dort, abseits des Weges, versteckt hinter einem Baumstamm finden würde.