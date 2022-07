Bekannte Welthits von Bob Dylan spielte der Thüringer Folkrock-Musiker Andreas Schirneck in der Immekather Kirche

Immekath - Auch das Folkrock-Konzert vom Thüringer Andreas Schirneck war am Sonntagnachmittag in der Immekather Kirche ein Erfolg. Die Organisatoren um Friedhelm Klopp konnten unter den aktuellen Hygienebestimmungen etwa 80 Besucher begrüßen. Was die Gäste aus der gesamten Altmark in den zweimal 45 Minuten zu hören bekamen, war echte handgemachte Musik mit einer kurzweiligen Unterhaltung sowie flotten Geschichten und Sprüchen zwischen den einzelnen Songs. Dabei präsentierte der Thüringer, der als Weggefährte von Klaus Renft und dem Schotten John Kirkbride gilt, sowohl eigene Lieder als auch die großen Hits von Neil Young, seinem musikalischen Vorbild.