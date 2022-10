Pläne für Bestattungswald in Beetzendorf nehmen wieder Fahrt auf

Seit Frühjahr 2020 liegen die Pläne für einen Bestattungswald am Beetzendorfer Eiskuhlenberg auf dem Tisch. Doch getan hat sich bisher nichts. Ortschef Enrico Lehnemann will jetzt wieder Bewegung in die Sache bringen.

Beetzendorf - Eigentlich sollten die ersten Flächen im geplanten Bestattungswald auf dem Beetzendorfer Eiskuhlenberg schon längst für die Beisetzung von Urnen angeboten werden. So sah es der ehrgeizige Zeitplan vor, der im Frühjahr 2020 bei der Präsentation des Vorhabens im Beetzendorfer Bauausschuss vorgestellt wurde. Doch wer das Areal am Ortsausgang in Richtung Siedengrieben betritt, findet keine Anzeichen dafür vor, dass hier in nächster Zeit irgendetwas passiert.