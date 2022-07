Betreiber von Testzentren in Klötze klagen über ausufernde Bürokratie

Kunrau/Steimke - „Es kommen auf jeden Fall weniger Leute“, sagt Thomas Becker, Betreiber des Testzentrums in Kunrau. Waren es früher 30 bis 70 Personen, so ist es jetzt nur noch ein Drittel. Denn seit dem 30. Juni sind die Tests nicht mehr für alle kostenlos. Der Bedarf ist aber nach wie vor vorhanden. „Die meisten wollen jemanden im Krankenhaus oder im Heim besuchen“, erzählt Becker. Zwar gibt es auch dort oft die Möglichkeit, sich testen zu lassen, das erfordert aber Zeit. „Und am Wochenende wird in manchen Heimen gar nicht getestet“, weiß er.