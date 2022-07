Bibliothek in Klötze bekommt rekordverdächtige 21.000 Euro für neue Medien

Neben Büchern gibt es in der Klötzer Stadt- und Kreisbibliothek bereits heute viele weitere Medien im Bestand. In den Regalen liegen auch Gesellschaftsspiele. Mit Fördermitteln sollen nun zudem digitale Spiele hinzukommen, kündigte Leiterin Ilka Prager an.

Foto: Tobias Roitsch