Bibliothek Klötze stillt Lesedurst von Ferienkindern

Klötze - Mit Sonnenschein und Temperaturen oberhalb der 20-Grad-Marke meldete sich der Sommer in den vergangenen Tagen noch einmal zurück. Draußen ist die warme Jahreszeit also noch nicht vorbei. Definitiv beendet ist der Sommer hingegen in der Klötzer Stadt- und Kreisbibliothek. Dort fand die diesjährige Ausgabe des Lesesommers XXL mit dem Ende der langen Ferien vergangene Woche ihren Abschluss. Freuen können sich jetzt 23 junge Leser. Die 16 Mädchen und sieben Jungen haben erfolgreich an der Aktion teilgenommen. Darüber informierte die kommissarische Leiterin der Bibliothek, Ilka Prager, nachdem die Auswertung abgeschlossen ist.