Der Vorfall in Kusey ist noch in der juristischen Aufarbeitung und liegt derzeit beim Landesverwaltungsamt Magdeburg. Der Klötzer Bürgermeister wartet auf das Urteil.

Juristen entscheiden über Beißattacke an Mädchen

Die Staffordshire-Terrier-Mischlinge, die ein Kind in Kusey angegriffen haben, sind in einem Tierheim außerhalb der Altmark untergebracht.

Kusey. - Die Attacke von Hunden auf ein neunjähriges Mädchen am 29. August in Kusey ist juristisch noch nicht aufgearbeitet. Denn die beiden Staffordshire-Terrier-Mix-Tiere wurden der Halterin im November weggenommen und in ein Tierheim außerhalb der Altmark gebracht. Darüber informierte Klötzes Einheitsgemeinde-Bürgermeister Alexander Kleine auf Volksstimme-Anfrage.