Altmark-Dorf ist für geplantes Besucherzentrum am Grünen Band in der engeren Auswahl. Museumsverein spricht von Image-Gewinn.

Besucherzentrum am Grünen Band

Böckwitz. - Die Tagestour, die der Böckwitzer Museumsverein am 18. November unternommen hat, hinterließ bei den Teilnehmern bleibende Eindrücke. Ziel der Busfahrt war Mödlareuth. Dort gibt es ein deutsch-deutsches Museum, das sich zur einen Hälfte in Bayern und zur anderen Hälfte in Thüringen befindet. Freibereiche und Gebäude, die Millionen gekostet haben, lassen keine Wünsche offen. Es gibt Film- und Vortragsräume, eine Ausstellung und sogar einen Museums-Shop. Um die Besucher kümmern sich Angestellte und Honorarkräfte. Für die Ehrenamtler aus der Altmark war das Gesehene "super motivierend" und auch inspirierend, fasst Verena Treichel das Gesehene zusammen. Gleichwohl wissen die Böckwitzer, dass sie mit Mödlareuth nicht mithalten können.