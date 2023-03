Ein Jahr gab es am Ahlumer See keine Gastronomie. Jetzt wagt die Mehmkerin Tanja Poppe einen Neuanfang. Am 1. April öffnet sie ihr Bootshaus. Ihr Ziel: Der See soll wieder ein Besuchermagnet werden.

Bootshaus öffnet am Ahlumer See

Die Mehmkerin Tanja Poppe hat sich in den Ahlumer See verliebt und öffnet dort am 1. April das neue Bootshaus. Besucher dürfen sich auf einen Imbiss und Getränke, Kaffee und Kuchen am Wochenende und verschiedene Veranstaltungen freuen.

Ahlum - Nach einem Jahr Leerstand geht es in der Fischerhütte am Ahlumer See wieder los. Am 1. April öffnet Pächterin Tanja Poppe unter dem neuen Namen Bootshaus Ahlum ihre kleine Gaststätte, in der sich Besucher mit einem Imbiss und Getränken stärken können.