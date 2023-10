Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Steimke/Brome. - Der länderübergreifende Radweg von Steimke nach Brome soll nun doch im kommenden Jahr komplett gebaut werden und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in zwei Jahresscheiben. So jedenfalls teilt es die Pressestelle vom Landkreis Gifhorn auf Volksstimme-Anfrage mit. Vorgesehen ist, so Pressesprecherin Anna-Carina Riechert, dass jeder Landkreis den Radwegabschnitt auf seinem Gebiet in eigener Zuständigkeit plant.