Die jahrhundertealte Linde in der Jübarer Dorfmitte befindet sich in einem statisch bedenklichen Zustand und muss stabilisiert werden. Ende nächster Woche plant der Altmarkkreis entsprechende Maßnahmen.

Jübar - Wer durch Jübar fährt, kann die bekannteste Sehenswürdigkeit des Ortes nicht übersehen. Stolz und mächtig steht die jahrhundertealte Linde, der Wappenbaum der Gemeinde, vor der gleichnamigen Gaststätte in der Dorfmitte. Aber eben auch reichlich schräg und mit vielen Hohlräumen in ihrem wuchtigen Stamm – was ihr über kurz oder lang zum Verhängnis werden könnte.