Burgtheater in Apenburg: Die „Krosse Kruste“ sticht wieder in See

Apenburg - Wer die Proben der Apenburger Theatergruppe besucht, die derzeit zweimal wöchentlich im Innenhof der Alten Burg stattfinden, kann nur erahnen, welches grandiose Schauspiel die Besucher des Burgspektakels am 2./3. September erwartet. Noch kommen zumeist keine Kostüme zum Einsatz und auch die meisten Requisiten bleiben außen vor. „Das heben wir uns für die Generalprobe auf“, verriet Regisseurin Almut Joswig, die die Hobbyschauspieler-Truppe anleitet und das Drehbuch für das neue Stück geschrieben hat.

Immerhin ist die „Krosse Kruste“ schon startklar, jenes große Schiff mit seinem Freibeutersegel, das auf Rollen durch das angenommene Meer im Burghof „schippert“. An Bord sind wieder Störte Bäcker alias Peter Kintzel und seine fünf Getreuen, die als berüchtigte Nudelholzpiraten den reichen Fürsten und Kaufleuten das Fürchten lehren. Zwei Jahre nach ihrem ersten Auftritt an der Burg sticht die bunt zusammengewürfelte Crew zu neuen Abenteuern in See.

Ponys und Kamerunschafe spielen mit

„Unsere Helden räubern sich nicht nur durch die bekannte Märchenwelt, sondern auch durch Untiefen griechischer Sagen und streifen dabei versehentlich Themen der Gegenwart“, gab Almut Joswig einen kleinen Einblick in das Geschehen. Neben Mitspielern dreier Generationen aus Apenburg und Umgebung sind auch einige tierische Darsteller mit von der Partie. So wird der Muschelwagen des Meeresgotts Poseidon (gespielt von Detlef Weingart) von zwei Shetland-„Seepferden“ über die „Wellen“ gezogen und die beiden Kamerunschafe Heli und Franz des Apenburgers Heinz Büst stellen sich den ausgeraubten Fürsten als ihre neuen Reittiere vor.

Entstanden ist wieder ein 360-Grad-Theaterstück. Das heißt: Die Zuschauer sitzen in der Mitte des Burghofs und die einzelnen Szenen spielen sich nacheinander entgegen dem Uhrzeigersinn um sie herum ab. „Und das zweimal“, erklärte Almut Joswig. Denn zunächst können noch einmal die alten Abenteuer der Nudelholzpiraten miterlebt werden, ehe das neue Kapitel aufgeschlagen wird. „Wir rechnen mit einer Spielzeit von zwei Stunden, inklusive einer Pause“, so die Regisseurin.

Neue Theaterstühle dank Förderung

Die Länge des Theaterstücks sollte für das Publikum allerdings unproblematisch sein. Denn im Burghof werden neue bequeme Stühle aufgestellt. Die konnte der Verein Kulturpunkt Alte Burg zu Apenburg, der Veranstalter des Theaterprojekts ist, dank einer Förderung von 3000 Euro über den Sonderfonds Mikrokultur des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt erwerben. Die 150 Stühle stehen allerdings nicht nur dem Burgtheater, sondern auch für andere kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde zur Verfügung.

Geplant sind drei Aufführungen der Nudelholzpiraten-Abenteuer. Zum einen beim Burgspektakel am ersten Septemberwochenende. Dann gehen die Freibeuter mit ihrer „Krossen Kruste“ am Sonnabend, 2. September, um 15 Uhr und am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr auf große Fahrt. Neu ist der dritte Auftritt zum Festival Wagen und Winnen am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr in der Burg.

Die Nudelholzpiraten stechen mit ihrer "Krossen Kruste" zum Burgspektakel am 2./3. September wieder in See. Foto: Walter Mogk

Keine Reservierungen von Plätzen im Vorfeld

Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen im Vorfeld wird es nicht geben. „Es stehen jeweils etwa 200 Plätze im Burghof zur Verfügung“, erläuterte Almut Joswig. Wenn die belegt sind, wird das Burgtor geschlossen. Karten gibt es an einer speziellen Schleuse, die von zwei Rittern bewacht wird. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Aufführungsbeginn. Um den vielen auswärtigen Gästen, die zum Burgspektakel erwartet werden, die Gelegenheit des Theaterbesuchs zu ermöglichen, sollten sich die Einheimischen überlegen, ob sie nicht vielleicht lieber eine Woche später auf die dritte Vorführung ausweichen.