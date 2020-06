Die Vermessung, die kürzlich in Böckwitz stattgefunden hat, geschah im Auftrag des Wasserverbandes. Genausogut hätte es aber auch um die neue Bushaltestelle gehen können, die dort an der Landesstraße für die Linie 300 gebaut werden soll. Foto: Markus Schulze

Die neue Buslinie 300 verkehrt ab August zwischen Klötze und Wolfsburg. Die Stadt Klötze plant dafür eine Haltestelle in Böckwitz.

Böckwitz l Ab August wird es zwischen der Altmark und Niedersachsen eine länder-übergreifende Busverbindung geben. Die Linie 300 hat dann nicht mehr Oebisfelde zum Ziel, sondern Wolfsburg, und zwar mit zwei Angeboten: Salzwedel-Klötze-Wolfsburg und Beetzendorf-Klötze-Wolfsburg. Zwischen Klötze und Wolfsburg entsteht damit ein stündlicher Busverkehr. Im Zuge dessen sei es erforderlich, in Böckwitz eine neue Bushaltestelle zu bauen, wie Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels im Hauptausschuss berichtete.

Zurzeit würden dafür noch die Kosten ermittelt. Weil die Bushaltestelle in Böckwitz kein Bestandteil des aktuellen Haushaltsplanes sei, aber finanziert werden müsse, schlage die Verwaltung vor, eine andere Maßnahme zu verschieben. Geplant war eigentlich, dass 2020 in Schwiesau, Kusey und Neuferchau eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut wird. Laut Gesetz müssen bis 2022 alle Haltestellen barrierefrei sein. Im Bereich der Stadt Klötze soll ein Ort nach dem anderen an die Reihe kommen.

Standort ist noch unklar

Doch: „Die 300 hat Priorität“, stellte Hauptamtsleiter Matthias Reps im Pressegespräch klar. Dafür müsse unter Umständen ein anderer Ort zurückstecken. Vielleicht, so spekulierte Bartels, gebe es aber auch die Möglichkeit, Gelder im Etat umzuschichten.

Klar sei: Die Bushaltestelle in Böckwitz soll an der Landesstraße 23 gebaut werden. Der genaue Standort stehe aber noch nicht fest. Eventuell, so deutete der Bürgermeister an, entstehe zunächst nur eine provisorische Haltestelle. Sorgen, dass die Zeit knapp werden könnte, macht er sich nach eigenem Bekunden nicht. Bis August sind es aber nur noch wenige Wochen. Und: Für den Bau der Böckwitzer Bushaltestelle sollen Fördermittel beantragt werden, wie er im Hauptausschuss sagte.

Klaus Ewertowski (CDU), der auch Vorsitzender des Kreistages ist, wusste, dass beim Kreis noch 2000 Euro zu bekommen sind. Die Klötzer Stadtverwaltung bat er darum, sich hierzu schnell an den Kreis, bei dem er bereits vorgefühlt habe. zu wenden. Wie der Altmarkkreis auf Anfrage der Volksstimme informierte, seien für den Bau von Bushaltestellen die Städte und Gemeinden zuständig. Der Landkreis fördere die Maßnahmen nur.