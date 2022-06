Camping in Klötze? Warum auswärtigte Besucher das Areal am Waldbad loben

Erich Thiede aus Bützow ist zum dritten Mal mit seiner Frau auf dem Caravanplatz in Klötze zu Gast. Der Mecklenburger lobt, wie auch andere Camper, den Standort, weil alles vorhanden ist, was ein Camper benötigt und es gibt auch reichliche Ausflugsziele.

Klötze - Erich Thiede macht seit Donnerstag mit seiner Frau auf dem Klötzer Caravan-Stellplatz am Waldbad Urlaub. Zum dritten Mal bereits. Drei Tage will sich das Ehepaar aus Bützow (Landkreis Güstrow) in der altmärkischen Kleinstadt erholen. Doch nicht nur das. Auch die Region mit den herrlichen Wäldern sowie Rad- und Wanderwegen, wie Erich Thiede betont, lädt sie zur Erholung ein. „Der Standort bietet einfach alles“, findet der rüstige Rentner. Das Umfeld vom Caravanplatz biete zudem sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Dazu gehören das Waldbad und das Tiergehege sowie die Gaststätte, aber auch die Supermärkte in der Stadt seien mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Allerdings bemängelt der Norddeutsche, dass Radwege in der Kernstadt noch besser gekennzeichnet werden müssten, um eine Gefahr zu vermeiden.