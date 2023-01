Das Geheimnis um Trikotwerbung der Klötzer Handballfrauen

Wer oder was ist denn nur „GoVoBö“? Was bedeuten diese ominösen Buchstaben? Die Damen der Klötzer Handballmannschaft können mit Stolz eine besondere Geschichte erzählen.

Klötze - Eine Privatspende von über 1000 Euro für neue Sportbekleidung? Alltäglich ist das nicht. Doch genau darüber freuen sich derzeit die Damen der Handballmannschaft des VfB 07 Klötze. So können sie jetzt bei Spielen in neuen Trikotsätzen auf Torejagd gehen. Doch was heißt der Schriftzug auf der Kleidung?