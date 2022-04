Das Osterfeuer wechselt im Klötzer Ortsteil Neuendorf den Platz

Auf dem Gelände neben den Glascontainern soll in Zukunft in Neuendorf das Osterfeuer abgebrannt werden. Darauf einigte sich der Ortschaftsrat.

Neuendorf - Zwar gab es schon 2020 und 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kein Osterfeuer in Neuendorf mehr. Doch wenn in Zukunft das Abbrennen von Holz wieder erlaubt ist, dann soll das im Klötzer Ortsteil auf dem Gelände neben den Glascontainern stattfinden. So einigte sich der Ortschaftsrat während seiner jüngsten Zusammenkunft in Lockstedt.