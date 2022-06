Das Warten auf das große Buddeln

Noch liegt in den meisten Orten der Gemeinde Jübar kein Glasfaserkabel in der Erde. Ausnahmen sind Nettgau und Wendischbrome.

Jübar - Seit mehreren Monaten wird in den Mitgliedsgemeinden der VG Beetzendorf-Diesdorf die Erde aufgebuddelt und Glasfaserkabel für das schnelle Internet verlegt. Doch während die Arbeiten in einigen Orten schon abgeschlossen sind, haben sie in anderen noch nicht einmal begonnen. In der Gemeinde Jübar ist die Situation besonders unübersichtlich, hier gibt es sogar eine Dreiteilung.