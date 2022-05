Den Beetzendorf-Diesdorfer Gemeinden bleiben 150.000 Euro mehr

Mehmke - Für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, in dem die laufenden Einnahmen und Ausgaben enthalten sind, greift die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf in diesem Jahr noch einmal tief in die Taschen. 994.100 Euro beträgt das Defizit, das durch bestehende Rücklagen gedeckt wird. „Danach sind diese allerdings fast aufgebraucht“, warnte Kämmerin Katrin Seidel die VG-Räte während der Zusammenkunft am Mittwochabend im Mehmker Dorfgemeinschaftshaus schon mal vor. Lediglich durch eine Anhebung der Umlage, die die Mitgliedsgemeinden an die VG zahlen müssen, könnte dann noch ein Haushaltsausgleich bewerkstelligt werden.