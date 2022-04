Der Garagenkomplex in Klötze wird im Zuge der Sperrmüllentsorgung eingezäunt

Klötze - Die Sperrmüllentsorgung in der Kernstadt Klötze war in der Vergangenheit immer mit großen Problemen verbunden. Besonders in den Wohngebieten An der Wasserfahrt und Am Hegefeld wurden tonnenweise Gegenstände wild entsorgt, die zum Teil auch nicht in den Sperrmüll gehörten. Die großen Berge am Garagenkomplex An der Wasserfahrt aus dem Frühjahr haben die meisten Einwohner noch in Erinnerung. Tagelang mussten die Mitarbeiter der kreiseigenen Deponie GmbH den Sperrmüll abfahren.