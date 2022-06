Der Klötzer Uwe Harms kandidiert nach 18 Jahren im Landtag erstmals für einen Sitz unter der Kuppel in Berlin.

Klötze - Mit einer Schubkarre und zwei Schildern mit der Aufschrift „Starke Altmark“ zieht der Klötzer Uwe Harms im Wahlkampf durch die Orte im Wahlkreis 66 – der Altmark. Der 58-Jährige ist Spitzenkandidat für die CDU. Er will am 26. September seinen Parteifreund Eckhard Gnodkte im Berliner Parlament beerben. Dabei strebt der Diplom-Lehrer für Mathematik und Physik das Direktmandat für den altmärkischen Wahlkreis an. Auf der CDU-Landesliste findet sich der waschechte Klötzer auf Listenplatz sieben. Doch Harms, der von 2003 bis Juni dieses Jahres im Magdeburger Landtag einen Platz hatte, ist optimistisch, dass es am Ende mit einem Einzug gegen starke Mitbewerber klappt.