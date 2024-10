Die Filiale der Heidebäckerei ist Geschichte. Grund ist der ausbleibende Gewinn. Doch was wird aus den Mitarbeitern?

Die Heidebäckerei in Kunrau wurde geschlossen.

Kunrau. - Die Heidebäckerei in Kunrau ist Geschichte. Hatte es vor zwei Jahren noch einen kleinen Sturm der Entrüstung gegeben, weil die Öffnungszeiten am Nachmittag gestrichen wurden, so scheint die Schließung nunmehr auf keinen Widerstand zu stoßen. Vielleicht auch deshalb, weil es sich abgezeichnet hatte.