Der VfB Klötze sucht einen Platz für die neue Soccer-Anlage

Die einzelnen Gegenstände für das Soccer-Spielfeld haben die VfB-Kicker schon im August abgeladen und in der Vereinsgarage untergebracht. Nun wird ein Standort gesucht.

Klötze - Die neuen Bauteile für das neue Mini-Fußballfeld vom Deutschen Fußballbund (DFB) hat der VfB Klötze schon in der Vereinsgarage stehen. Doch was noch fehlt, ist ein geeigneter Platz für das eingezäunte Soccer-Spielfeld in den Maßen 13 mal 20 Meter.