Der Weihnachtsmann ging mit einem Ponygespann auf Tour

Schwiesau - Eine Krise erfordert Ideen. So auch in der Adventszeit. Denn eigentlich wollten die Schwiesauer Frauen am Sonnabend zum 20. Mal ihr Weihnachtsmärchen aufführen. Doch auch in diesem Jahr machte die Pandemie den Frauen um Elke Beneke einen Strich durch die Rechnung. Doch auf die Adventszeit wollten die Frauen die Einheimischen dennoch einstimmen und fertigten über 50 Geschenke und Gestecke an und verteilten sie gemeinsam mit dem Weihnachtsmann auf Tour im Dorf. Dabei schlüpfte in altbewährter Form Karl-Heinz Bratz zum letzten Mal in den roten Mantel und ließ sich von Verena Kramer und dem Shetlandpony Monti durch den Ort kutschieren. „Ich gehe im kommenden Jahr in Pension“, kündigte Bratz an. Der Mann mit der Rute wurde von den sieben Weihnachtswichteln, die im Vorfeld die netten Überraschungspakete packten, begleitet. Und es gab auch nur Geschenke, wenn die Kinder und Erwachsenen ein Gedicht aufsagten. So war Schwiesau am Sonnabendnachmittag in Adventsstimmung. Und das, obwohl die geplante Weihnachtsfeier mit der Aufführung des Märchens und einigen Ständen vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf Grund der aktuellen Pandemielage ausfallen musste.