Die Anlieger vom Neuferchauer Weg in Immekath fordern wieder eine Schikane

Immekath - An Tempo 50 hält sich so gut wie kein Kraftfahrer auf dem asphaltierten ländlichen Weg von Immekath nach Neuferchau, berichten Anlieger und Mitarbeiter der Firma Paradiesfrucht. Der Grund liegt auf der Hand. Denn seit 2007 ist die Temposchwelle in Form einer Gummischikane nicht mehr vorhanden. Die sollte eine erhöhte Tempoüberschreitung in den Ort an der Firma Paradiesfrucht vorbei verhindern. Das tat sie auch bis zu ihrem Entfernen vor 14 Jahren. Jetzt machen die Anlieger vom Neuferchauer Weg auf das Problem erneut aufmerksam und fordern den Wiederaufbau der Gummi-Schikane zu ihrer Sicherheit.