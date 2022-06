Die Einwohner im Klötzer Ortsteil Wenze wollen neues Buswartehaus

Die komplette Erneuerung und Versetzung der Wenzer Bushaltehalle steht im Investitionsplan für dieses Jahr an erster Stelle. Darauf einigte sich der Ortschaftsrat während seiner ersten Sitzung in diesem Jahr.

Wenze - Am Wenzer Buswartehäuschen gibt es nichts mehr zu reparieren. „Es ist nicht mehr sanierungsfähig“, sagte Ortsbürgermeister Marco Wille. Diese Meinung vertrat nicht nur der Ortsbürgermeister, sondern auch seine Ratsmitglieder Guido Ostermann, Uwe Röhl und Ralf Langleist. Denn schon im Vorjahr stand das Vorhaben, wie viele anderen Investitionen, auf der Haushaltsliste. Jedoch wurde es im Vorjahr nicht umgesetzt. Doch in diesem Jahr soll es realisiert werden und die Entscheidung, welche Variante an der Wenzer Landesstraße vor dem Dorfgemeinschaftshaus stehen soll, ist gefallen. Es wird ein massiver Holzbau. Erste Bilder stellte Marco Wille dem Ortschaftsrat am Donnerstagabend vor. Denn das jetzige Buswartehäuschen ist auch aus Holz und hatte über 20 Jahre gehalten, meinte der Ortschaftsrat.