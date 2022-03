Die Erholungsorte an der Ostsee sowie Moskau und der Baikalsee sowie Amerika stehen auf der Urlaubsliste der Klötzer ganz oben

Nach dem langen Corona-Lockdown haben die Menschen in der Einheitsgemeinde Klötze wieder Lust auf Reisen. Besonders gefragt sind im Inland Orte an der Ostsee sowie Bus- und Flugreisen in den Süden und nach Moskau und Amerika.

Die Freiheitsstatue in New York lockt auch zahlreiche Klötzer an. 2022 plant das Klötzer Reisebüro Rötz nach mehrfacher Verschiebung wieder Reisen über den Atlantik.

Klötze - Boltenhagen, Kühlungsborn, Binz und Graal-Müritz sowie Waren an der Müritz – die Ostseebäder und die Mecklenburgische Seenplatte waren und sind in diesem Sommer die beliebtesten Erholungsorte der Menschen in der Einheitsgemeinde Klötze. Das ergab eine Volksstimme-Umfrage in der Innenstadt nach den beliebtesten Urlaubszielen. Dabei war der Tenor eindeutig: „Wir bleiben auf Grund der aktuellen Corona-Lage mit steigenden Zahlen lieber in den neuen Bundesländern, und Mecklenburg-Vorpommern mit der Ostsee bietet uns dabei ideale Erholungsmöglichkeiten“, erzählt eine Frau aus Kunrau, die mit ihrem Mann und den beiden Kindern sich 14 Tage in Waren an der Müritz erholten.