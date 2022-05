Die Kaffee-Filtertüte kommt aus Elbflorenz

Jens Wonneberger (links) und Norbert Weiß stellten in Klötze ihr Buch „Prominenz in Dresden“ vor.

Klötze - Wissen Sie wer Melitta Bentz ist? Diese Frage wurde dem Publikum am Donnerstag während der Lesung in der Klötzer Buchhandel Metzing von den beiden Schriftstellern Norbert Weiß (72 Jahre) und Jens Wonneberger (61 Jahre) beantwortet. Demnach ist Melitta Bentz die Erfinderin der Melitta-Kaffeefilter. Mit einem zugeschnitten Löschblatt aus den Schulheften ihrer beiden Söhne meldete sie am 20. Juni 1908 das Patent in Berlin an. Damit war der Melitta-Kaffeefilter entwickelt und Melitta Bentz wurde über Nacht weltbekannt.