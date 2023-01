Die Sehnsucht nach Geld

Feuerwehren sind teuer. Die Stadt Klötze will Fördermittel. Dafür fehlt aber noch was.

Steimke/Klötze - Die Feuerwehr ist ein großes Thema. Zuständig sind die Kommunen, die mit den Kosten aber oftmals überfordert sind. Fördermittel werden mit Kusshand genommen. Wie das Innenministerium am Dienstag informierte, hat das Land im November 2022 insgesamt 7,6 Millionen Euro für die Beschaffung von 38 Fahrzeugen an die Kommunen ausgereicht. Zuwendungen in Höhe von 21 Millionen Euro sollen bis 2025 für 92 weitere Feuerwehrfahrzeuge folgen. Auf der Liste mit den Kommunen, die Fördermittel bekommen, war die Stadt Klötze allerdings nicht zu finden.